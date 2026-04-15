Sanz Lovatón indica bases transformación industrial

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, resaltó ayer que los pilares para transformar la industria son la productividad, la transformación digital, la calidad global, la sostenibilidad y la articulación público-privada.

Consideró que la innovación de la economía debe ser realizada por el sector privado, debido a que el Gobierno no cuenta con los recursos para ello.

“Si no innovamos, en algún momento vamos a dejar de crecer. La innovación tiene que convertirse en una obsesión nacional”, sostuvo el funcionario.

Destacó que la industria nacional es un motor de la economía dominicana, pues aporta el 9.2% del producto interno bruto (PIB), genera 152,000 empleos formales y representa el 20% de las recaudaciones fiscales del país.

Al participar en el encuentro industrial “Acciones Estratégicas para el desarrollo productivo de la República Dominicana”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Sanz Lovatón dijo que el país es un hub industrial y logístico de la región.

Expresó que el tejido industrial no solo abastece al país, sino en más del 70% de todo lo que se consume en Haití.

Señaló que la industria ha demostrado altos niveles de calidad y solo el sello Hecho en RD tiene más de 1,500 productos.

La colaboración entre el Estado, el sector privado, la academia y la cooperación internacional es determinante para el desarrollo productivo del país, dijo.

Mientras, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, ratificó la necesidad de impulsar acciones dirigidas a fortalecer el desarrollo productivo nacional.

Afirmó que el desarrollo industrial constituye una base fundamental para el crecimiento económico, la generación de empleos de calidad y la sostenibilidad del país.

Resaltó que la industria nacional ha sido históricamente un pilar clave, no solo por su aporte al PIB y al empleo formal, sino también por su rol en la articulación del tejido productivo y el abastecimiento del mercado interno.

Señaló que el contexto internacional actual, marcado por presiones en los costos energéticos, tensiones geopolíticas y reto logísticos, impacta la competitividad de las empresas,

Afirmó que el desarrollo productivo del país cuenta hoy con una plataforma productiva y logística más sólida, así como con una mejor estabilidad institucional, confianza internacional y una cercanía estratégica con Estados Unidos.