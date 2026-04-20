Sin senos sí hay paraíso 4: Todo lo que se sabe de la tragedia

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Una tragedia sacudió este fin de semana la producción de la serie Sin senos sí hay paraíso 4, luego de que un ataque armado en el barrio Los Laches dejara al menos dos muertos y un herido, obligando a suspender temporalmente las grabaciones.

El hecho ocurrió el sábado 18 de abril, cuando José Cubillo, identificado por la Policía Metropolitana como un hombre con desórdenes mentales, atacó al equipo de producción. En el incidente murieron Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Perdomo, mientras que un tercer miembro resultó herido. El agresor fue reducido por las autoridades y posteriormente falleció durante el operativo.

La reconstrucción de los hechos, basada en más de 35 horas de video y entrevistas, descartó el hurto como móvil y confirmó que el ataque se originó en la vía pública. El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que el agresor actuó en medio de un cuadro de confusión mental.

El elenco de la serie expresó su dolor en redes sociales. Carmen Villalobos escribió que fueron “horas muy tristes” y pidió respeto por las víctimas, mientras Carolina Gaitán rindió homenaje a Nicolás Perdomo, recordando su alegría y apoyo durante las grabaciones.

Carmen Villalobos está en República Dominicana

Los gremios audiovisuales exigieron detener el rodaje hasta garantizar condiciones de seguridad, reabriendo el debate sobre la protección de equipos técnicos y artísticos en zonas vulnerables.