Pequeños cambios, grandes resultados: hábitos que transforman tu salud

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El cuidado de la salud es una de mayores preocupaciones humanas que tenemos que atender día tras día. Por lo tanto, es importante desarrollar hábitos saludables que generen efectos positivos tanto en corto como en largo plazo.

Con esto en mente, los expertos del Ministerio de Salud Públicas compartieron algunos claves importantes que se deben considerar para realizar un cambio significativo en nuestra condición de vida.

Mantén una alimentación equilibrada

Estos son los alimentos que debes incorporar en dieta diaria:

- Frutas y verduras

- Alimentos ricos en fibras

- Proteínas saludables

- Bebe suficiente agua

Se recomienda reducir el consumo de sal, azúcar y alimentos ultraprocesados para prevenir enfermedades.

Realizar actividad física

El ejercicio diario puede aportar varios efectos positivos en el cuerpo, tales como:

- Fortalecer el corazón

- Mejorar la energía vital

- Controlar el peso

- Reducir el estrés

Dormir lo suficiente

Un buen descanso permite que el cuerpo se recupere y funcione correctamente.

La mayoría de los adultos necesitan entre 7 o 8 horas de sueño cada noche.

Maneja el estrés

El estrés prolongado puede afectar la salud física y mental.

A continuación. conozca algunas practicas que puede ayudar a controlar el estrés:

- Respiración profunda

- Realizar pausas durante el día

- Participar en actividades físicas

- Compartir con amigos y familiares