Seguro de vida tendría crecimiento enorme si eliminan el impuesto

El mercado de seguros de vida en la República Dominicana podría experimentar un crecimiento significativo si se elimina el impuesto selectivo que grava estas pólizas, afirmó Zanoni Selig, presidente de Worldwide Group, al señalar que la carga tributaria limita su acceso y reduce su potencial como herramienta de protección familiar y desarrollo económico.

Selig calificó como una “aberración” aplicar un impuesto al seguro de vida, al equipararlo con productos gravados por razones de salud pública, como alcohol y tabaco.

Dijo que este tipo de seguro contribuye a proteger a las familias y reduce la presión sobre el Estado en situaciones de fallecimiento, al permitir que los beneficiarios continúen cubriendo gastos esenciales como educación y vivienda. Destacó que un ejemplo de su impacto es si las familias de los fallecidos en la tragedia del Jet Set hubieran contado con seguro de vida. “Con este se libera al Estado de tener que asistir a una familia cuando ocurre una tragedia. Permite que los hijos continúen estudiando y que el hogar mantenga estabilidad económica”, expresó.

Explicó que las aseguradoras contemplan coberturas catastróficas para eventos donde fallecen múltiples personas en un mismo hecho. Señaló que, cuando ocurren accidentes con más de cuatro víctimas mortales en un solo evento, entran en operación mecanismos especiales de protección que permiten responder a reclamaciones simultáneas.

Selig indicó que el gravamen, que encarece las primas, impide el desarrollo de seguros de vida con componente de ahorro, un instrumento que además de protección genera reservas que pueden invertirse en la economía nacional.

Agregó que, en otros mercados, estos fondos se canalizan hacia bonos soberanos, empresas y proyectos productivos, fortaleciendo el mercado de capitales.

En cuanto a los costos, informó que una persona de 40 años puede adquirir una póliza de vida por un millón de dólares con cobertura exclusivamente por fallecimiento por alrededor de US$700 anuales, lo que la convierte en una herramienta accesible de protección financiera familiar. Señaló que existen pólizas a plazo, por ejemplo a 20 años, cuyo costo puede rondar entre 1,200 y 2,000 dólares anuales, que incluyen la devolución de las primas pagadas si el asegurado sobrevive al período contratado. Indicó que este tipo de productos resulta atractivo para personas con hijos pequeños, ya que garantiza protección durante los años más críticos.