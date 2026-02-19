Aguilera atribuye auge de la inversión en RD a la estabilidad y respeto a la seguridad jurídica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Punta Cana.– El presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana, Leonardo Aguilera, afirmó que el crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa en el país responde al clima de estabilidad institucional, respeto a la seguridad jurídica y confianza en las políticas públicas impulsadas por el Gobierno.

Al participar en el panel “Riesgo, resiliencia y el clima global de inversión”, desarrollado en el marco del Concordia Horizon Summit 2026, Aguilera sostuvo que, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y desaceleración de los flujos de capital, el país ha logrado diferenciarse por la fortaleza de sus instituciones.

El panel fue moderado por Matthew A. Swift, cofundador y presidente de Concordia, y contó con la participación del embajador Lee Rizzuto, representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA); Jean Marco Pou, socio de Global Americans; y Jonathan Duarte, socio y director de asesoría para América Latina y el Caribe de CrossBoundary.

“Cuando en el mundo la inversión extranjera directa ha bajado, en la República Dominicana ha subido. Eso es producto del respeto a las leyes, al debido proceso y a la confianza en nuestras instituciones”, expresó.

El ejecutivo explicó que la inversión extranjera directa pasó de más de US$4,200 millones en 2023 a más de US$4,500 millones en 2024, alcanzando en 2025 una cifra récord superior a los US$5,000 millones, impulsada principalmente por sectores estratégicos como el turismo, la infraestructura y los servicios.

Aguilera atribuyó este desempeño al liderazgo del presidente Luis Abinader, señalando que la estabilidad política y el fortalecimiento institucional han sido determinantes para generar confianza tanto en inversionistas locales como internacionales.

Asimismo, destacó que el Banco de Reservas actúa como brazo ejecutor de la política económica del Estado, facilitando la estructuración de proyectos de alto impacto y canalizando financiamiento hacia iniciativas que promueven el desarrollo productivo y territorial.

En ese sentido, mencionó los avances registrados en regiones históricamente rezagadas, como el sur del país y zonas emergentes del este, incluyendo Miches, donde, según indicó, se están materializando proyectos estratégicos respaldados por la banca estatal.

“El Gobierno es el motor del desarrollo, pero necesita instrumentos que lo impulsen. En esos 84 años de historia, el Banco de Reservas ha sido ese instrumento”, afirmó.

El panel reunió a expertos internacionales para analizar cómo los riesgos globales, la volatilidad económica y los desafíos geopolíticos están redefiniendo las decisiones de inversión. En ese escenario, Aguilera reiteró que el país se mantiene como una de las economías de mayor crecimiento en la región, con una proyección estimada de 4.5 % para el presente año.

Además, sostuvo que la combinación de estabilidad política, disciplina macroeconómica y fortalecimiento institucional seguirá posicionando al país como un destino confiable para el capital extranjero en el nuevo entorno financiero global.

¿Qué es el Concordia Horizon Summit?

El Concordia Horizon Summit 2026 es un foro internacional de alto nivel que reúne a líderes gubernamentales, empresarios, inversionistas y representantes de organismos multilaterales para debatir los principales desafíos globales en materia de economía, comercio, seguridad, gobernanza y desarrollo sostenible.

El evento posiciona a la República Dominicana como escenario de discusión estratégica sobre el clima global de inversión y el papel de América Latina y el Caribe en la reconfiguración del capital internacional.