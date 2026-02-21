Seguros Universal se consolida liderazgo con 21% del mercado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un entorno económico caracterizado por un avance pausado y una competencia cada vez más agresiva, el sector asegurador dominicano demostró resiliencia al cierre del pasado año y en este escenario Seguros Universal logró mantener una participación de mercado cercana al 21%, tras reportar un crecimiento del 13% en sus primas, las cuales alcanzaron los RD$31,215 millones al finalizar el 2025.

Estas cifras, avaladas por la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR), fueron presentadas en la tradicional premiación anual de agentes de la institución, donde se destacó que su desempeño es el resultado de una estrategia fundamentada en la eficiencia operativa, la innovación tecnológica y la inversión en talento humano, junto al fortalecimiento de sus alianzas estratégicas y la confianza de sus reaseguradores.

El vicepresidente ejecutivo senior de Filiales de Seguros del Grupo Universal, Wilfredo Baquero Ginebra, al intervenir en la actividad, subrayó que estos resultados no son fortuitos, sino el reflejo de una visión de negocio centrada en el cliente y orientada a soluciones sostenibles de largo plazo.

“Más allá de las cifras, lo verdaderamente importante es lo que representan: un crecimiento sostenible, construido sobre relaciones de largo plazo, decisiones bien pensadas y una visión clara de poner al cliente en el centro de cada decisión”, afirmó Baquero Ginebra ante la fuerza comercial congregada.

El ejecutivo resaltó que, a pesar de los desafíos del entorno, la aseguradora ha logrado un avance responsable y equilibrado. Asimismo, celebró el papel crucial de la fuerza comercial externa para entregar una propuesta de valor basada en la cercanía y el acompañamiento permanente.

La actividad, celebrada en las instalaciones de Comunidad Universal en la Torre Universal, sirvió de plataforma para reconocer el desempeño sobresaliente de los agentes de las zonas Norte, Este y Metro Sur en diversas categorías.

Angelika Charlotte Wolff logró la máxima galardonada al ser distinguida como el “mayor productor” a nivel nacional, además, obtuvo el primer lugar en la categoría de “Salud y vida”, y el premio al mayor Incremento en Primas en Riesgos Generales.

Mientras que la empresa Peralta Ceballos y Asociados, obtuvo el segundo lugar en la categoría de Salud y Vida; en tanto que la compañía Paredes Liberto y Asociados fue premiada en la segunda posición en el renglón de Riesgos Generales.