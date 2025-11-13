La semilla del emprendimiento germina con vigor

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

De José L. Corripio conocemos, de larga data, su devoción por transmitir a las nuevas generaciones sus experiencias en la vida empresarial, forjadas en el tiempo, con cicatrices y raíces profundas, para contribuir a que abracen con éxito la innovación y los nuevos emprendimientos.

Quizás esa devoción tenga su origen en su concepción, expresada en varias ocasiones, de qué él no se siente dueño de la riqueza que ha heredado y construido con su trabajo, sino sólo su administrador.

O tal vez la explique su convencimiento de que las generaciones no se reemplazan, se relevan.

Sea cual fuere el motivo que le impulsa, el hecho es que Pepín Corripio se ha hecho merecedor de que el Consejo Organizador de la Feria de Emprendedores, que encabeza David Collado, haya instituido en noviembre de 2014, el premio al Emprendedor que lleva su nombre.

Y verle la noche de este martes compartir escenario con otros dos titanes del empresariado nacional: Ligia Bonetti y Frank Rainieri, donde los tres recibieron reconocimientos de la Feria de Emprendedores 2025, junto a las universidades Pucmm, Intec, Unibe, Apec y Unphu, envía un profundo mensaje, no sólo por los reconocimientos, sino por las experiencias que compartieron con un auditorio repleto de jóvenes, como parte del panel “De emprendedores a emprendedores”.

En realidad, estábamos equivocados cuando, en una entrega que vio la luz horas antes, pedíamos: “Soplemos para encender llama de la innovación”. No, ya esa llamada está encendida a plenitud y deberá irradiar la luz que haga falta para crear el ecosistema de emprendimiento en el país, que también deberá ser el de la innovación porque uno necesita de la otra para diferenciarse, crear valor y competir, mientras que la innovación necesita de los emprendedores para transformar ideas en bienes.

El emprendimiento es la semilla, la innovación la lluvia que la hace germinar y dar frutos.