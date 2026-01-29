SIE aprueba reglamento generación distribuida

Publicado por Creado: Actualizado:

La Superintendencia de Electricidad (SIE) aprobó mediante la Resolución SIE SIE-007-2026-REG el nuevo Reglamento de Generación Distribuida, instrumento que actualiza el marco normativo para la instalación de paneles solares y otras fuentes renovables en viviendas, edificaciones e instalaciones comerciales de forma más ágil, segura y equitativa, impulsando el uso de energías renovables en el país.

Este reglamento responde a la transformación global del sector energético y a la rápida adopción de fuentes renovables, donde cada vez más ciudadanos se convierten en prosumidores.

Uno de los principales avances es la digitalización del proceso de solicitud y aprobación, procurando la reducción de tiempo de aprobación, que anteriormente podía durar hasta cuatro meses. Estableciendo ahora, un plazo máximo de cuarenta y cinco días. Si la empresa distribuidora no responde dentro de ese plazo, la solicitud quedará aprobada automáticamente.

En tanto, las empresas distribuidoras deberán presentar un plan para desarrollar una plataforma digital que permita a los usuarios dar seguimiento a su solicitud de forma clara y transparente, dentro de los 30 días laborables posteriores a la entrada en vigor de este reglamento.

El nuevo reglamento pone fin al tope de quince por ciento (15 %) por circuito, eliminando el límite de penetración de renovables, siempre y cuando se presente un estudio de capacidad de los nuevos proyectos, para garantizar la seguridad operativa de la red.

De su lado, el experto eléctrico Augusto Bello saludó ayer el reglamento de generación distribuida ya que introduce mejoras en la experiencia del cliente y en la experiencia del cliente y la transparencia del proceso.

Señaló que el reglamento conserva el esquema de medición neta, permitiendo que el cliente siga recibiendo crédito por la energía que genera y exporta a la red. El gerente general de la empresa AABI Group afirmó que la creación de una plataforma digital para gestionar integralmente los proyectos garantizará mayor transparencia, accesibilidad y rapidez en las solicitudes