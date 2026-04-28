Del silencio del descenso a la melodía de la recuperación

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Más importante y revelador que el crecimiento de la economía en marzo es la tendencia ascendente durante el primer trimestre del año: en enero creció un 3.5%, en febrero un 3.9% y en marzo un 5.1%.

Este comportamiento, que sigue a un 2025 marcado por alta volatilidad —con un pico en marzo (5.4%) y una fuerte caída en octubre (0.2%)—, evidencia una trayectoria de recuperación sostenida mes a mes, un renovado dinamismo económico y la posible entrada en una fase expansiva más sólida.

¿Qué señales parecen estar detrás de este cambio? En primer lugar, una aceleración de la demanda interna: el consumo muestra signos de recuperación y el crédito gana dinamismo. A esto se suma el mejor desempeño de sectores clave como las zonas francas, la construcción y el turismo, este último con una contribución particularmente significativa. También incide el efecto base, ya que la comparación con meses débiles de 2025 amplifica los resultados actuales.

Llama especialmente la atención el protagonismo de la construcción y el turismo como motores del crecimiento. La construcción, impulsada por tasas de interés más bajas — producto de la transmisión de las reducciones en la tasa de política monetaria en 2025 y de la liberación de recursos del encaje legal—, junto con el aumento de la inversión pública, registró un crecimiento de 8.0% en marzo y de 6.6% en el trimestre. Por su parte, el sector de hoteles, bares y restaurantes alcanzó un 8.0% en marzo y un promedio de 6.2% en el período.

El caso de la construcción resulta particularmente notable, ya que fue el sector de peor desempeño en 2025, con una contracción de 1.8%.

Las cifras del primer trimestre, dadas a conocer por el Banco Central, confirman que la economía continúa apoyándose en la inversión física y el turismo, reafirmando el patrón dominicano de crecimiento impulsado por la demanda interna y los servicios vinculados al turismo.

Asimismo, sugieren que, pese al choque externo que impactó en marzo, la economía ha mostrado resiliencia y capacidad de recuperación. Más aún, apuntan a que existe espacio para consolidar el crecimiento en sectores de mayor valor agregado y profundizar la inversión en manufactura avanzada, especialmente considerando el desempeño de las zonas francas, que crecieron un 7.8% en marzo tras un débil 2025.

Si algún mensaje estas cifras dejan, es claro: en apenas tres meses, el silencio del descenso ha comenzado a transformarse en una sostenida y prometedora melodía de recuperación.