Más luz y menos averías: Poda intensiva garantiza energía para familias de Monte Plata y Bayaguana

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La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó sobre la ejecución de un amplio operativo de poda y mantenimiento preventivo en los circuitos de Monte Plata y Bayaguana, como parte de las acciones para reducir averías, fortalecer la estabilidad del sistema y mejorar la calidad del servicio eléctrico en la provincia.

Los trabajos incluyeron intervenciones estratégicas a lo largo de la carretera Monte Plata–Bayaguana, donde actualmente se realizan labores simultáneas en dos circuitos principales.

Como parte del operativo dirigido por Miguel Antonio Mañón Díaz, encargado de mantenimiento de la región, se utilizaron cuatro brigadas de poda de manera intensiva en distintos puntos de la zona. Una de ellas cubre el tramo desde la entrada de Bayaguana hacia Monte Plata, mientras otras tres brigadas operan desde la salida de Monte Plata, próximo a la Fortaleza, hasta Chirino.

Además de la poda preventiva, Edeeste aprovechó esta intervención para ejecutar mejoras en la red de distribución, incluyendo sustitución de crucetas y aisladores, acciones orientadas a prevenir interrupciones ocasionadas por el contacto de ramas con las líneas eléctricas, una situación recurrente en esta área por la abundante vegetación.

“Con estos trabajos estamos previniendo cualquier tipo de avería para que nuestras líneas no sufran percances. Esto mejora sustancialmente la estabilidad del servicio”, expresó Mañón Díaz.

La distribuidora destacó que este operativo forma parte de su plan continuo de mantenimiento preventivo para robustecer la infraestructura eléctrica y garantizar mayor confiabilidad a los usuarios de Monte Plata, Bayaguana y Sabana Grande de Boyá.

Edeeste agradeció la comprensión de los munícipes ante las interrupciones programadas que se generaron durante estas jornadas, reiterando que las mismas son necesarias para realizar los trabajos con seguridad y seguir avanzando hacia un servicio eléctrico más eficiente, estable y de calidad.