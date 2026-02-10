Qué son las tierras raras y cómo pueden cambiar el futuro económico de RD

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Por años el misterio escondido bajo ciertas minas dominicanas era inexplorado, y divulgado, solo hasta la llegada de Donald Trump a la su segundo mandato presidencial, y transmitida a través de uno de sus brazos ejecutores, el secretario de Estado Marco Rubio, quien en su visita al país destapó la importancia de lo que allí se escondía, las anheladas Tierras Raras,

Las materias primas son esenciales para el funcionamiento de las economías industrializadas, y entre ellas destacan las tierras raras, un grupo de 17 elementos metálicos con aplicaciones clave en sectores de alta tecnología. Su demanda mundial ha crecido de manera acelerada desde el siglo XX, convirtiéndolas en un recurso estratégico para países como Estados Unidos y la Unión Europea.

Las tierras raras incluyen los lantánidos, el escandio y el itrio, que se dividen en elementos ligeros (LREE) y pesados (HREE). Aunque no son tan escasos como su nombre sugiere, su extracción resulta compleja porque rara vez se encuentran en concentraciones económicamente viables. Elementos como el cerio, el lantano, el itrio y el neodimio son más abundantes, pero requieren procesos intensivos de separación y refinamiento.

Su importancia radica en que son indispensables para la fabricación de teléfonos móviles, baterías, imanes, lentes de cámara, reactores nucleares y equipos médicos, entre otros. En la tabla periódica, los 17 elementos abarcan desde el lantano (La) hasta el lutecio (Lu), y suelen encontrarse asociados a minerales con torio y uranio.

Las propiedades de estos metales alto brillo, conductividad eléctrica y tendencia a oxidarse fácilmente los hacen únicos, pero también difíciles de manipular. Por ello, las tierras raras se han convertido en un recurso estratégico en la competencia tecnológica y energética mundial, con países buscando asegurar su acceso y producción frente a una demanda creciente.

Importancia para la economiza dominicana

Sobre los aportes que generaría a la economía dominicana, el jefe de Estado Luis Abinader, haba mencionado en su discurso de rendición del 2025 que , "Su valor en el mercado global es altamente competitivo y puede oscilar entre los 50 y los 750 dólares por Kilogramo".