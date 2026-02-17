Suben precios de los equipos tecnológicos

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La industria tecnológica global se encuentra en un punto de inflexión, donde la creciente demanda de dispositivos y la escasez de materias primas esenciales están generando presiones significativas sobre los costos de producción.

En la República Dominicana, esta dinámica se manifiesta en un escenario complejo que, según la experiencia el presidente de la Edder Herrera, presidente de la Cámara Dominicana de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Cámara TIC), al indicar que sea registrado un incremento de entre 30% y 50% en el costo de los equipos tecnológicos.

El aumento en el costo de materias primas como el cobre y el litio, sumado a la creciente demanda de mano de obra especializada, está generando un impacto innegable en el precio de los componentes tecnológicos a nivel global y, por ende, en la República Dominicana, sostuvo Herrera.

También aumentos de la demanda masiva en Inteligencia Artificial (IA) en diferentes áreas, entre ellas chip para vehículos, para el diseño de viviendas y también a temas geopolíticos.

Destaca que la “paradoja tecnológica” dominicana, caracterizada por un aumento en el acceso a internet y una disminución en la importación de hardware nuevo, subraya la necesidad de estrategias que fomenten la sostenibilidad, la reutilización y, posiblemente, el desarrollo de capacidades locales para el ensamblaje o la reparación de equipos.

Plantea que abordar estos desafíos será crucial para garantizar que el avance digital del país no se vea frenado por barreras económicas.

Un artículo publicado en la revista Negocios.com apunta que la inversión en IA está teniendo una consecuencia inmediata y muy tangible lejos de los laboratorios: una subida del 300% en el coste de los chips para móviles y ordenadores personales.

El economista Alejandro Fiorito dijo que este fenómeno, impulsado por la demanda de gigantes tecnológicos como OpenAI, Meta y Google, podría afectar directamente el costo de las computadoras personales (PC) y smartphones para el consumidor.

Mientras que Techinsights estima que el precio de una PC promedio subirá en Estados Unidos unos UD$119, o un 23%, este otoño respecto al 2025, debido al encarecimiento de la memoria RAM y flash Nand.

Empresas como Falcon Northwest, dedicadas a la venta de PC de alto rendimiento, han tenido que afrontar la triplicación del costo de la memoria RAM en cuestión de meses, trasladando este incremento al precio final de sus productos.