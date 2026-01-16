Sugiere bajar tasas interés tarjetas de crédito

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La medida que pretende poner un tope del 10% en las tasas de interés de las tarjetas de crédito, presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería abrir una coyuntura favorable a la discusión, concertación y reforma legal del sistema bancario y financiero nacional.

Así lo consideró el economista Luis H. Vargas, quien expresó que en República Dominicana el cobro de las tasas de interés de las tarjetas de crédito llega a sobrepasar el 90% anual.

Además, agregó que en la tarjetas de débito se oculta, mediante una serie de “subterfugios” una serie de comisiones, castigos y cargos, los cuales el economista calificó como “abusivos”.

También criticó que muchas veces fraudes o estafas con esos instrumentos de pago son traspasado a los tarjeta-habientes.