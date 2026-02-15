Tras el paso del frente frío
¿Lloverá hoy? Esto dice el pronóstico para varias provincias
Una masa de aire más seca reducirá las precipitaciones en gran parte del país, aunque persistirán chubascos aislados en el noreste y zonas montañosas; temperaturas se tornarán más frescas en las próximas horas.
El debilitamiento del sistema frontal que afectaba el territorio nacional marca un cambio en las condiciones del tiempo este domingo, con una notable reducción de las lluvias y la descontinuación de las alertas meteorológicas emitidas en días anteriores, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
En su lugar, comenzará a incidir una masa de aire más seca y estable asociada a un sistema de alta presión, lo que limitará la ocurrencia de precipitaciones en la mayor parte del país. No obstante, durante las horas matutinas se prevén lluvias débiles a localmente moderadas en provincias como Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi y la zona costera de La Altagracia.
En la tarde, estos chubascos podrían extenderse hacia Monseñor Nouel, La Vega y Santiago, así como hacia las sierras del suroeste, debido a los efectos locales y la incidencia del viento fresco del noreste. Para la noche, el viento del este/noreste arrastrará nubes que generarán chubascos aislados en El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo y otras localidades del noreste.
El País
Una vaguada provocará aguaceros
EMILIO GUZMÁN M.
Para este lunes, el panorama volverá a tornarse más inestable. Desde la madrugada se esperan chubascos dispersos en provincias del este, noreste y centro del país, como La Romana, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Samaná y San José de Ocoa, entre otras. En horas de la tarde, las lluvias podrían intensificarse, especialmente en el Cibao, donde se prevén aguaceros locales acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento.
En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso adicional en las próximas 24 a 48 horas, propio de la época del año y del reciente paso del sistema frontal. La sensación térmica será agradable a fresca, particularmente en zonas montañosas durante la noche y la madrugada.