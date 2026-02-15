¿Lloverá hoy? Esto dice el pronóstico para varias provincias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El debilitamiento del sistema frontal que afectaba el territorio nacional marca un cambio en las condiciones del tiempo este domingo, con una notable reducción de las lluvias y la descontinuación de las alertas meteorológicas emitidas en días anteriores, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En su lugar, comenzará a incidir una masa de aire más seca y estable asociada a un sistema de alta presión, lo que limitará la ocurrencia de precipitaciones en la mayor parte del país. No obstante, durante las horas matutinas se prevén lluvias débiles a localmente moderadas en provincias como Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi y la zona costera de La Altagracia.

En la tarde, estos chubascos podrían extenderse hacia Monseñor Nouel, La Vega y Santiago, así como hacia las sierras del suroeste, debido a los efectos locales y la incidencia del viento fresco del noreste. Para la noche, el viento del este/noreste arrastrará nubes que generarán chubascos aislados en El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo y otras localidades del noreste.

Para este lunes, el panorama volverá a tornarse más inestable. Desde la madrugada se esperan chubascos dispersos en provincias del este, noreste y centro del país, como La Romana, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Samaná y San José de Ocoa, entre otras. En horas de la tarde, las lluvias podrían intensificarse, especialmente en el Cibao, donde se prevén aguaceros locales acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso adicional en las próximas 24 a 48 horas, propio de la época del año y del reciente paso del sistema frontal. La sensación térmica será agradable a fresca, particularmente en zonas montañosas durante la noche y la madrugada.