Tasa del dólar: Así se encuentra para este fin de semana

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El Banco Central de la República (BCRD) informó que las tasas de cambio para la compra y venta del dólar estadounidense, para el cierre del primero de mayo, se encuentran en RD$59.3886 y RD$59.9485. Cabe destacar que las mismas servirán de referencia en las operaciones hasta el 5 de mayo de 2026.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, el BCRD indicó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.