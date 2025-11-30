Tasas de cambio del dólar en República Dominicana para el 30 de noviembre 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que las tasas de cambio para la compra y venta del dólar estadounidense correspondientes a este domingo 30 de noviembre de 2025 son de RD$62.9434 por uno y RD$63.5660 por uno, respectivamente.

La entidad explicó que estos valores representan el promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot -incluyendo operaciones en efectivo, transferencias y cheques- y no contemplan movimientos vinculados al mercado de derivados financieros.

Asimismo, recordó que, en cumplimiento de la Undécima Resolución de la Junta Monetaria, emitida el 14 de agosto de 2003, la tasa utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera es la correspondiente a la tasa de compra del mercado spot.