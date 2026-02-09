Mercado cambiario
Tasas de cambio del Dólar en República Dominicana para hoy 09 de febrero 2026
Hoy, el Banco Central fija el Dólar: RD$ 62.4855 de compra y RD$ 63.1157 de venta.
El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, para este 09 de febrero de 2026, son de RD$ 62.4855/US$ y RDS 63.1157/US$, respectivamente.
La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.
Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.