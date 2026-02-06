¿Sube o baja? Así se proyecta el dólar para este fin de semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana informó que al cierre del 6 de febrero de 2026 la tasa de cambio oficial para el dólar estadounidense se estableció en RD$62.4855 para la compra y RD$63.1157 para la venta, valores que servirán de referencia para las operaciones de la institución hasta el próximo 9 de febrero.

La entidad explicó que estas tasas corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot ,efectivo, transferencias y cheques, durante la jornada, y que no incluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, recordó que, conforme a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de compra del mercado spot será utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera.