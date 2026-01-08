Temas redefinirán sostenibilidad en las empresas en el 2026

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La aceleración de la transición energética y financiamiento verde, la economía circular comunitaria, los criterios ESG y transparencia, la sociedad del cuidado y sostenibilidad emocional y la conservación marina y adaptación climática son los cinco pilares fundamentales que marcarán el panorama de la sostenibilidad corporativa en el 2026, según un análisis.

El informe “Tendencias en Sostenibilidad 2026”, preparado por la estratega en comunicación, relacionamiento y sostenibilidad, Lourdes Peguero Alfonseca, está fundamentado en más de una década de experiencia en sectores clave de la economía dominicana y en la consulta de reportes especializados de organismos como KPMG, Global Reporting Initiative (GRI), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Peguero Alfonseca resalta que el análisis responde a una necesidad urgente: traducir el compromiso ambiental y social en estrategias medibles que generen un impacto sostenible.

Destaca que los cinco pilares fundamentales que marcarán el panorama de la sostenibilidad corporativa en el presente año marcarán el fin del modelo filantrópico tradicional, consolidando la era de la sostenibilidad como eje de resiliencia operativa.

"El 2026 no será un año para hacer más de lo mismo. Será el año en que las organizaciones compartan su filosofía de gestión con sus audiencias", afirma.

El análisis subraya que el verdadero impacto corporativo depende del equilibrio entre la ética, el bienestar humano y el cuidado del planeta, en un escenario global marcado por la incertidumbre y la transformación constante.