Tercera Feria Inmobiliaria Banreservas en NY y Lawrence cierra con financiamientos superiores a RD$5,118 millones

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Massachusetts.– La Tercera Feria Inmobiliaria del Banco de Reservas celebrada en Nueva York y Lawrence cerró con financiamientos que superan los RD$5,118 millones, evidenciando un crecimiento significativo en comparación con la edición de 2025.

Durante los cinco días de jornada se recibieron 7,847 clientes, para un crecimiento de 44 % respecto al año anterior.

Asimismo, un total de 914 clientes resultaron precalificados, para un aumento de 56 %, reflejando el alto interés de la diáspora dominicana en adquirir viviendas en la República Dominicana.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Leonardo Aguilera, destacó que estos resultados confirman la confianza de los dominicanos residentes en el exterior en la institución y en las facilidades ofrecidas durante la feria.

“Estos resultados evidencian el firme interés de nuestros compatriotas en invertir en su país y en construir su patrimonio familiar en la República Dominicana, aprovechando las condiciones favorables que hemos puesto a su disposición”, expresó Aguilera.

En total, se vendieron 824 viviendas, para un crecimiento de 72 % en comparación con la edición anterior. De estas, 529 corresponden a unidades terminadas, con un incremento de 90 %, mientras que 295 corresponden a proyectos en construcción, para un crecimiento de 46 %.

Del total precalificado, el 64 % corresponde a viviendas terminadas, equivalente a aproximadamente RD$2,784 millones, lo que evidencia la preferencia de los adquirientes por soluciones habitacionales listas para entrega inmediata.

El principal ejecutivo del llamado Banco de todos los dominicanos, también expresó: “Esta iniciativa del presidente Luis Abinader, la seguimos impulsando con todo el esfuerzo y disposición que los dominicanos en el exterior necesitan”.

En la feria participaron reconocidas inmobiliarias como Inmobiliaria Reservas, Tu Casa RD, Plusval, Mr. Home y KW, así como importantes empresas del sector construcción, entre ellas Grupo Servinta, Grupo BP, Terza, Jpress, Elements Jarabacoa, Santerra Inmobiliaria, Blue Diamond Construction Group, CBS Development, Constructora Bisono, Constructora Real, Constructora Rizek, Corinsa, Crisfer Inmobiliaria, Epic Venture, Grupo GHR, Grupo Pedreira, Grupo Rincón, Inmobiliaria Refa, Inversiones Trotter, LvP Real State, Utopia, Vialboral y Vigesca.

El doctor Aguilera indicó que el evento se consolida como el principal de su tipo realizado fuera del país, al impactar directamente la economía nacional y dinamizar la cadena de valor del sector construcción.

Agregó que Banreservas continuará fortaleciendo este tipo de iniciativas, como parte de su estrategia de internacionalización, consolidándose como un puente financiero para los dominicanos en el exterior.