Luis Abinader califica de "inaceptable" agresión de coronel a joven en Los Mina y promete sanción

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, se refirió este lunes a la agresión cometida por el coronel Fausto Madé Ramírez contra una joven en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, y aseguró que “hechos como este serán sancionados”.

“Esos son actos totalmente inaceptables por la Policía Nacional y se van a tomar las medidas según el debido proceso”, expresó el mandatario.

Abinader reiteró que el Gobierno trabaja para fortalecer una institución policial basada en el respeto. “Nosotros para eso estamos trabajando, para que haya una Policía de respeto, de prudencia y que cuide al ciudadano. Casos como esos serán sancionados como la ley lo prevé”, agregó.

Captan en video a coronel de la Policía agrediendo a joven en Los Mina

Sobre el caso

El hecho salió a la luz tras la difusión de un video en redes sociales, en el que se observa al agente tomar a la joven por el pelo y sacudirla violentamente en varias ocasiones, en un incidente ocurrido el pasado domingo en Los Mina.

La Policía Nacional informó previamente que el oficial fue suspendido de sus funciones mientras se desarrolla la investigación.

De su lado, el vocero de la institución, Diego Pesqueira, calificó lo ocurrido como “inaceptable y reprobable”, y aseguró que se realiza una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y emitir las recomendaciones disciplinarias correspondientes.