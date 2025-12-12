Tito Hernández dice que, si en diciembre no hay reivindicaciones, en enero habrá huelga

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) realizó este jueves un encuentro navideño con sus miembros en las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente, donde el presidente del gremio, Tito Hernández, ofreció importantes declaraciones sobre la situación actual de los profesionales agropecuarios.

Hernández recordó que la ANPA firmó un acuerdo con el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y que ya han pasado casi 20 días sin que el ministro se reúna con la organización, a pesar de lo pactado..Señaló que ninguno de los compromisos asumidos ha sido cumplido.

"Si en diciembre no se cumplen los acuerdos, en enero habrá huelga”, afirmó con firmeza. Agregó que será una huelga con el que quiera ir, y el que no quiera, que se tire de la guagua, dejando claro que el gremio continuará la lucha sin detenerse por presiones ni divisiones internas.

Hernández expresó que en estas navidades no hay motivos de celebración para los profesionales agropecuarios, ya que no hay pensiones, no hay reposición de cancelados y hasta ahora no tenemos aumento salarial.

"En vez de una Feliz Navidad, tendremos una triste Navidad”, lamentó.

Sin embargo, llamó a la reflexión y señaló que aún hay tiempo para que las autoridades cumplan, y que diciembre es la fecha límite.

“Si no lo hacen, retomaremos el camino de la lucha en enero”, puntualizó.

El presidente del gremio destacó que nada ni nadie va a dividir la ANPA, enfatizando que hoy la institución está más fuerte y más unida que nunca.

Hizo un llamado a todos los profesionales agropecuarios a mantenerse unidos y a fortalecer el gremio, para continuar firmemente la lucha por las reivindicaciones del sector.

En la actividad participaron dirigentes nacionales, delegados y miembros de la ANPA, incluyendo a Brígido Hierro, Basilio de la Rosa, Luz del Carmen Martínez, y Teodosio Zorrilla, presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Medio Ambiente.