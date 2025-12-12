Villa Duarte llora a niño fallecido tras balacera: “Lo quería como un hijo, me decía ción papá”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este permanece consternado tras la muerte de un niño de 10 años durante una balacera que también dejó heridas a dos mujeres la noche del jueves.

Las víctimas fueron identificadas como Marie Benítez Rodne (madre del menor), de 47 años; María Mercedes Arias Amador, de 63; y el menor Josué Rodne, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.

Vecinos del área aún se muestran conmocionados por lo ocurrido. Guillermo Contreras relató con dolor el vínculo que tenía con el niño.

“Eso es un muchachito que yo lo quiero como si fuera mi hijo, él me decía papá cuando entraba aquí a la cafetería: ‘ción papá’”, expresó con tristeza.

Contreras explicó que el pequeño había regresado del play poco antes de la tragedia. “Nada más hizo ponerse ahí y ya tú sabes”, dijo, al tiempo que narró que “dos tipos vinieron ahí, se pusieron detrás del carro y disparando”.

“Eso es triste… solo espero que papá Dios tienda la mano y que le den seguimiento”, agregó.

Otro vecino, Eddie Christian Reyes, señaló que las víctimas son personas conocidas y trabajadoras de la comunidad.

“Lo que se pudo ver fue un atentado”, afirmó. “Fue algo imprevisto que nadie espera”.

Estado de las víctimas

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que las dos mujeres heridas permanecen recibiendo atenciones médicas, y que una de ellas se encuentra en condición delicada.

Investigación en curso

Pesqueira explicó que los agresores aún están en proceso de identificación y que varias personas han sido entrevistadas como parte de las indagatorias.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con el informe preliminar, alrededor de las 7:00 de la noche dos hombres se desmontaron de una yipeta negra y realizaron múltiples disparos hacia un pequeño establecimiento tipo paletera, donde se encontraban las víctimas.

En la escena fueron recolectados nueve casquillos calibre .45, un casquillo 9 mm y un proyectil impactado, los cuales serán analizados por la Policía Científica.