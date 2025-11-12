ANPA y el Ministerio de Medio Ambiente acuerdan mesa de trabajo para resolver tema de categorización

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, R.D. — 13 de noviembre de 2025.

Una comisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) se reunió este jueves con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, en un encuentro calificado como fructífero y de alto nivel de compromiso institucional.

Durante la reunión, ambas partes acordaron la creación de una mesa de trabajo permanente con el propósito de dejar resuelto el tema de la categorización de los profesionales agropecuarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente antes de que finalice el año.

El ministro Henríquez manifestó su disposición abierta y colaborativa para abordar y solucionar todos los temas pendientes con la ANPA, incluyendo la ocupación de las vacantes por técnicos agropecuarios, la reposición de los cancelados y la regularización de los interinatos.

Por la ANPA participaron su presidente nacional, Tito Hernández, junto a los miembros del CEN Julio César Féliz, Juan Alejo y Brígido Hierro. También formaron parte de la delegación Basilio de la Rosa, presidente del Distrito Nacional, y Luz del Carmen, presidenta de la subdelegación de Medio Ambiente.

En representación del Ministerio de Medio Ambiente estuvo presente el viceministro José Elías González.

El presidente de la ANPA, Tito Hernández, valoró la actitud positiva y receptiva del ministro Paíno Henríquez, destacando que “esta apertura fortalece el diálogo institucional y contribuye al avance de las legítimas reivindicaciones de los profesionales agropecuarios del país”.

La ANPA reiteró su compromiso de mantener una relación constructiva con las autoridades, en defensa de los derechos laborales y el fortalecimiento técnico del sector agropecuario nacional.