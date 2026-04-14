Tres provincias concentran 46.61% inversión pública

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

En los primeros tres meses y ocho días de este año, la inversión pública se concentró en tres provincias: Santo Domingo, el Distrito Nacional y Pedernales.

Santo Domingo recibió RD$4,156.68 millones, el Distrito Nacional RD$2,320.09 millones y Pedernales RD$1,353.00 millones, para un total de RD$7,829.99 millones. Esta cifra representa el 46.61% del monto ejecutado a nivel nacional, que ascendió a RD$16,797.34 millones,

Las mayores inversiones en Santo Domingo se realizaron en la construcción del tramo de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, entre el kilómetro 9 de la autopista Duarte y Los Alcarrizos, así como en la reconstrucción de la carretera La Ceibita–Los Mambruces, en Santo Domingo Norte.

Los dos proyectos de mayor inversión en el Distrito Nacional fueron la construcción de la extensión de la avenida Jacobo Majluta la avenida República de Colombia y la reparación de las instalaciones deportivas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Santiago, que regularmente figura entre las provincias con mayor inversión pública, apenas ha recibido RD$463.14 millones en lo que va de año.

Por el contrario, la inversión más baja se registró en las provincias Hermanas Mirabal, con RD$57.16 millones, y Bahoruco, con RD$83.68 millones.

Las provincias con más de RD$500 millones en inversión pública fueron: Azua, con RD$762.19 millones; María Trinidad Sánchez, con RD$584.86 millones; y Hato Mayor, con RD$543.08 millones.

Luego siguen las provincias Monseñor Nouel, con RD$377.04 millones; San Cristóbal, con RD$474.75 millones; La Vega, con RD$454.78 millones); Puerto Plata, con RD$387.56 millones, y La Altagracia, con RD$369.40 millones.