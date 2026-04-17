Turismo deportivo en RD: ¿Cómo puede convertirse en estrategia para fortalecer el destino?

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El Clúster Turístico La Romana Bayahibe afirmó que el turismo deportivo debe ser asumido en la República Dominicana como una política estratégica de Estado que permita fortalecer el modelo turístico actual, diversificar la oferta y reducir la estacionalidad del sector.

Durante su participación en el LATAM Trail Summit 2026, la directora ejecutiva del CTRB, Ana García-Sotoca, explicó que, según ONU Turismo, este segmento representa alrededor del 10 % del gasto turístico mundial y proyecta un crecimiento sostenido cercano al 17.5 %, lo que evidencia su creciente relevancia dentro de la industria global.

“El turismo deportivo funciona cuando complementa lo que somos como destino. Somos playa, pero el deporte nos ayuda a evitar la estacionalidad, diversificar el producto y elevar el estándar de la experiencia turística”, señaló García-Sotoca.

En el caso de La Romana, explicó que la estrategia del destino prioriza productos consolidados como el golf y el buceo, a los que se suman otras experiencias vinculadas al bienestar y la naturaleza. “Estamos posicionados como la capital del golf del Caribe, con campos de clase mundial como el emblemático Teeth of the Dog. Al mismo tiempo, apostamos por el desarrollo de actividades como buceo, ciclismo y bienestar, que permiten ofrecer experiencias durante todo el año y no únicamente durante eventos específicos”, indicó.

Para la ejecutiva, el principal desafío para consolidar este segmento en el país no radica en la falta de recursos, sino en la necesidad de fortalecer la articulación institucional entre los distintos actores del sector. “Cuando un destino quiere crecer en turismo deportivo, lo público y lo privado deben estar alineados en inversión, reglas claras y promoción internacional con un mensaje único”, afirmó.

Como ejemplo de esta colaboración, mencionó el Bayahibe 10K, una iniciativa que combina deporte, bienestar y promoción del destino, y que se organiza mediante una mesa de trabajo donde participan autoridades, sector privado y comunidad.

García-Sotoca advirtió además que la promoción internacional debe realizarse una vez que el producto turístico esté correctamente estructurado. “Es importante promocionar cuando el producto ya está estandarizado. Si lo hacemos antes de estar listos, corremos el riesgo de afectar la reputación del destino”, señaló.

En ese contexto, adelantó que próximamente la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD) y el Clúster Turístico La Romana Bayahibe (CTRB) firmarán un acuerdo de colaboración para fortalecer la oferta existente y establecer rutas para el desarrollo de nuevas experiencias de turismo deportivo vinculadas al destino.

Finalmente, destacó que la integración comunitaria es un elemento clave para la sostenibilidad de estas iniciativas. “En el Bayahibe 10K hoy alrededor del 10 % de los corredores son locales y contamos con más de 300 voluntarios de la comunidad. Cuando la comunidad se apropia del evento y el entorno se cuida, el producto crece de forma sostenible y genera valor para todos”, concluyó.