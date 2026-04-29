El verdadero poder reside en el precio de referencia

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

De ser aprobada, la propuesta de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) —que plantea tomar como guía los precios de los medicamentos genéricos, y no los de marca— podría abrir las compuertas de una competencia más justa en el mercado y, con ello, aliviar el peso que hoy recae sobre los bolsillos de los beneficiarios.

No se trata de un capricho ni de una promesa lanzada al viento. En diversas latitudes, esta reforma ha echado raíces con resultados tangibles y, en muchos casos, alentadores.

Detengámonos primero en un ejemplo cercano y elocuente en América Latina: Chile. Allí, su sistema público (FONASA), junto con un entramado de políticas regulatorias, ha impulsado el uso de medicamentos genéricos como eje rector de los precios. El resultado es revelador: más del 75 % del volumen de medicamentos consumidos corresponde a genéricos, y distintos estudios regionales sitúan al país entre aquellos con los precios más bajos en genéricos “puros”.

¿El mecanismo? Tan sencillo como eficaz: se agrupan medicamentos terapéuticamente equivalentes y se fija un precio de referencia basado en el genérico más económico. El seguro cubre hasta ese umbral, si el paciente opta por una marca, asume la diferencia. Así, la elección se vuelve consciente y el mercado, disciplinado. Este modelo ha avivado la competencia, ha empujado los precios a la baja y ha ampliado el acceso, al tiempo que fortalece la sostenibilidad del sistema.

Perú ofrece otro ejemplo digno de atención. Allí, la política pública ha apostado por la promoción de genéricos en farmacias estatales y por compras centralizadas. El Estado, en su rol de gran comprador, establece el genérico como estándar de referencia. ¿Los frutos? Una disminución significativa del gasto de bolsillo y una mayor disponibilidad de medicamentos en el sistema público.

Más allá de la región, países como Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza y Canadá han adoptado esquemas similares, con resultados que los convierten en faros a seguir. Aunque difieren en sus instituciones, comparten una lógica común: el genérico como “precio ancla”, una competencia regulada que incentiva la entrada de múltiples fabricantes y empuja los precios hacia sus costos reales; seguros que cubren hasta el valor del genérico, dejando la marca como una opción “premium” y mecanismos de compras centralizadas bajo reglas claras y previsibles.

La lección para la República Dominicana es tan clara como decisiva: no basta con permitir la existencia de genéricos, es imprescindible convertirlos en la piedra angular del sistema.

Cuando esto ocurre, el mercado se reordena en torno a la eficiencia, se libera espacio fiscal y se amplía la cobertura sin necesidad de inflar el gasto. Porque en última instancia, el verdadero poder no radica simplemente en reducir precios, sino en algo más sutil y determinante: definir cuál de todos ellos se erige como el precio de referencia.