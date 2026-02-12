Vicepresidente ETED resalta rol estratégico de la empresa para la transición energética y digital

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco del Mes de la Patria 2026, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED, S.A.) realizó una misa de acción de gracias en la Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes y un acto de ofrenda floral en el Altar de la Patria, encabezado por su vicepresidente ejecutivo, el ingeniero Alfonso Rodríguez, como expresión de respeto a los Padres Fundadores y de reafirmación del compromiso institucional con la soberanía, la planificación y el desarrollo energético y digital del país.

Durante el acto, Rodríguez destacó que la soberanía nacional no solo se honra desde la memoria histórica, sino que se ejerce a través de instituciones sólidas, una planificación estratégica responsable y decisiones orientadas a fortalecer la independencia energética y la estabilidad del Estado, en consonancia con la visión del Gobierno dominicano y los lineamientos del Plan Energético Nacional.

En ese sentido, señaló que la ETED desempeña un rol fundamental como habilitador y facilitador de la transición energética y digital, al permitir la integración segura de nuevas tecnologías y expandir la infraestructura de transmisión hacia regiones históricamente rezagadas.

El Ing. Rodríguez afirmó que cada nueva inversión en transmisión y fibra óptica es construida con rigor técnico y visión estratégica para fortalecer la seguridad energética y preparar a la República Dominicana para las próximas fases de la transición tecnológica.

El acto concluyó con el depósito de la ofrenda floral en honor a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, como símbolo del compromiso de la ETED con una gestión pública responsable, ética y orientada al interés nacional, reafirmando su contribución a una República Dominicana moderna, soberana y energéticamente preparada para el futuro.