Vimenca y Western Union abren oficinas

Con la apertura de nuevas oficinas en puntos estratégicos de Santiago y Puerto Plata, Vimenca y Western Union fortalecen su presencia en la zona norte y amplían su cobertura a nivel nacional.

Estas aperturas forman parte de la estrategia de crecimiento y consolidación de Vimenca y Western Unión, que busca ofrecer soluciones más accesibles, seguras y eficientes a todos los dominicanos.

Las oficinas, ubicadas en Olé Joaquín Balaguer Santiago y Cedaky Mall Puerto Plata, están diseñadas para brindar una experiencia de servicio ágil y cercana, poniendo a disposición del público los productos y servicios del grupo: transacciones de remesas, cambio de divisas, pagos de facturas, courier y otros. “Con estas nuevas oficinas reafirmamos nuestro compromiso de estar cada vez más cerca de nuestros clientes, respondiendo a sus necesidades, dijo Giselle Marie Méndez Sued, vicepresidenta ejecutiva de Agente de Remesas y Cambio Vimenca.