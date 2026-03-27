WCA-RD discute el impacto del nuevo Código Penal en la ética y cumplimiento empresarial

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La World Compliance Association, Capítulo República Dominicana (WCA-RD), celebró el “International Immersion Compliance Day: derecho penal económico, responsabilidad empresarial y ‘compliance’ penal”, en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Santo Domingo.

El evento, que fue el escenario donde se reunieron expertos nacionales e internacionales, se centró en los retos y oportunidades que presenta la nueva Ley 74-25 (Código Penal Dominicano). Este nuevo marco legal supone un cambio de paradigma para los profesionales del cumplimiento, la ética, el control interno y la gestión de riesgos en el país.

A través de conferencias magistrales y paneles multisectoriales, expertos abordaron cómo las empresas deben adaptarse a las nuevas exigencias de transparencia. Los especialistas destacaron que el cumplimiento ya no es un accesorio, sino un pilar estratégico para la sostenibilidad de cualquier organización.

En el discurso de apertura, la presidenta de la WCA-RD, Tania de León, destacó que, desde la fundación del capítulo dominicano en 2022, el objetivo ha sido ampliar la visión del cumplimiento regulatorio, superando la idea de que este se limita exclusivamente a la prevención del lavado de activos.

“Ya no solamente tenemos que ver los programas de cumplimiento enfocados en prevención de lavado, sino que tenemos que verlo como programas de cumplimiento y defensa penal para la empresa”, afirmó.

Tanto la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán, como el director de la Escuela de Derecho de la PUCMM, Héctor Alies, dirigieron unas palabras durante la apertura de la actividad.

Agenda de alto nivel

La jornada inició con la conferencia magistral del socio de la práctica forense de EY LATAM, Óscar Meléndez, quien abordó el “stress testing” y la ingeniería inversa como herramientas críticas para construir modelos de cumplimiento penal robustos en Latinoamérica.

Posteriormente, se llevó a cabo el primer panel de debate enfocado en la mirada local al nuevo Código Penal, con la participación de los juristas Emery Colomby, de Fortiori Consultores; Francisco Álvarez, de FABOGADOS; Babaji Cruz, de la WCA-RD; y Francisco Manzano, de Manzano Rodríguez Consultores, bajo la moderación de la jueza Nicole Mejía.

El bloque matutino concluyó con un abordaje multisectorial sobre la prevención de delitos empresariales, donde María Elisa Holguín (ProCompetencia), Francisco Franco (Cámara de Cuentas), Alberto Fiallo (Fiallo Billini Scanlon) y Rebeca Cerdeiras Montero (WCA-RD) discutieron sobre derechos humanos, competencia y corrupción, moderados por Karla Tejada Coiscou.

Asimismo, Babaji Cruz dictó una clase magistral sobre la construcción de programas basados en los estándares internacionales ISO 19601 e ISO 37302.

En la sesión vespertina, el profesor Michel Camacho (PUCMM) analizó la teoría del delito y el contexto penal necesario para que un oficial de cumplimiento o “compliance officer” pueda blindar eficazmente a las organizaciones.

La operatividad de estos programas fue discutida en un panel técnico compuesto por Arianna Labrada (Labrada Cepeda Consultores), Lenin Ortiz (Delta Comercial), Roberto Mella (RMC Consultores) y Jimena Cubero (EY LATAM), moderados por el fiscal de la Pepca, Ernis Mella. En este espacio se profundizaron temas como las investigaciones internas y la gestión de conflictos de interés.

El enfoque multiactores sobre los desafíos de incorporar el cumplimiento penal en las empresas dominicanas fue analizado por Ruth de los Santos (Conep), la magistrada Gisselle Méndez, Ángel Brito (Escuela Nacional de la Judicatura), Wagner Cubilete (Pepca) y Emerson Díaz (Antilavado Díaz Cabral).

Finalmente, Miguel Valerio (VJR Abogados) cerró el ciclo de ponencias con una conferencia sobre el delito de lavado de activos en el nuevo Código Penal, analizando su alcance más allá de los sujetos obligados tradicionales.