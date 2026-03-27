Propone incorporar figura omisión parental

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La abogada penalista Anny Guzmán depositó este jueves ante la Cámara de Diputados una propuesta legislativa orientada a incorporar en el ordenamiento jurídico dominicano las figuras de omisión 02 03 parental grave y encubrimiento familiar, en el marco de la reforma a la Ley núm. 136-03 sobre el sistema de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa surge a partir de un proceso de análisis y construcción normativa que identifica una brecha entre los deberes de protección reconocidos por la ley y la ausencia de mecanismos claros para responder frente a conductas omisivas o de encubrimiento que colocan a menores en situación de riesgo.

“ Esta propuesta no nace desde la teoría, sino desde una realidad que se repite: niños cuyos derechos son vulnerados no solo por quien agrede, sino también por quienes, teniendo el deber de proteger, no actúan”, expresó Guzmán.

La propuesta introduce de manera expresa dos categorías jurídicas autónomas: la omisión parental grave, como incumplimiento cualificado del deber de protección, y el encubrimiento familiar, como conducta dirigida a ocultar o impedir la intervención ante una vulneración.

“No estamos creando delitos por crear delitos. Estamos cerrando un vacío”, expresa la profesional del derecho en el documento. Señala que hay casos en los que la inacción deja de ser descuido y se convierte en una forma de violencia, y ahí el Estado no puede llegar tarde. La propuesta plantea una arquitectura normativa integral que define las conductas, establece sus elementos constitutivos, diferencia niveles de gravedad y articula consecuencias jurídicas proporcionales, en coherencia con el principio de intervención penal mínima.

Asimismo, la iniciativa incorpora medidas orientadas a fortalecer la respuesta institucional y superar la concepción de la familia como un espacio estrictamente privado cuando están en juego derechos fundamentales.

“La familia es un espacio de protección, pero cuando se convierte en un espacio de riesgo, el derecho tiene que intervenir”, sostuvo.

La propuesta fue depositada ante la Comisión Permanente de Familia de la CD para su evaluación, con la expectativa de que pueda ser conocida en el marco del proceso de reforma de la Ley 136-03, pendiente de actualización tras más de dos décadas de vigencia.

Guzmán subrayó que esta iniciativa busca contribuir a un enfoque más preventivo, garantista y coherente del sistema de protección de la niñez.

La presente propuesta se fundamenta en la convención sobre los Derechos del Niño y en los estándares internacionales de protección integral, los cuales imponen al Estado el deber de adoptar medidas legislativas eficaces para garantizar el interés superior del niño.

Esta se basa en el convenio de la Haya que data del 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la Ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de de medidas de protección de los niños.

El diagnóstico técnico del sistema vigente evidencia la existencia de brechas normativas, vacíos conceptuales y limitaciones estructurales en la citada Ley, la cual, aunque reconoce deberes de protección y configura una posición de garante, no contempla una tipificación autónoma de la omisión parental grave ni del encubrimiento familiar, manteniendo un enfoque predominantemente reactivo.