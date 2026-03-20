Windeler es el nuevo presidente ejecutivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa líder en servicios logísticos integrados del país, Marítima Dominicana (Mardom), designó a Karsten Paul Windeler Kelner como nuevo presidente ejecutivo del grupo empresarial. Con esta transición Mardom continúa el fortalecimiento de su posicionamiento como referencia clave de este importante sector.

El cambio se informó en el marco de su 55 aniversario. Gustavo Tavares Kelner, quien guió la empresa con visión estratégica y compromiso durante décadas, asumirá la Presidencia del Consejo de Administración.

Este proceso de cambio estratégico subraya el compromiso de Mardom con la continuidad, el crecimiento y la innovación. Windeler Kelner aportará una nueva energía y perspectiva para impulsar proyectos innovadores, asegurando que Mardom se mantenga a la vanguardia del sector logístico, adaptándose a las tendencias y demandas del mercado global, nacional y regional.

Windeler expresó que asume la presidencia de Mardom con profundo respeto por la historia que lo precede, y con la firme convicción de que el liderazgo no significa empezar de cero, sino continuar una obra colectiva que ha sido construida con esfuerzo y valores sólidos. “ Nuestro propósito sigue siendo el mismo: servir con integridad y continuar fortaleciendo una empresa que ha sido sinónimo de éxito”, aseguró.

Tavares Kelner definirá las directrices a largo plazo, y reforzará la gobernanza corporativa y la visión estratégica del grupo.