Eddy Olivares: “La cesantía no se elimina” en la reforma laboral

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó que la reforma de la Ley de Seguridad Social y del Código de Trabajo constituye una prioridad impostergable para el Gobierno y el Congreso Nacional, al tiempo que garantizó que el derecho a la cesantía se mantendrá intacto.

Durante una entrevista en el programa Matinal de Telemicro, Olivares reconoció que el sistema de seguridad social presenta un atraso de más de 15 años y que las pensiones actuales resultan insuficientes para los trabajadores. “La reforma debió hacerse hace más de una década; hoy es una necesidad urgente para garantizar pensiones dignas”, expresó.

El funcionario se refirió también al informe que reveló ganancias de más de 15,000 millones de pesos en un año por concepto de comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En ese sentido, sostuvo que el sistema debe ser más equitativo y colocar al trabajador y su familia como protagonistas.

Sobre la cesantía, Olivares fue enfático: “Ese derecho adquirido no será eliminado ni debilitado. El presidente y el Congreso han reiterado que se mantendrá como garantía para los trabajadores”.

El ministro recordó que el Código de Trabajo vigente data de 1992 y ya no responde a las condiciones actuales del mercado laboral. Confió en que en la presente legislatura se aprobará finalmente la reforma, tras años de debates y postergaciones.

En cuanto a las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo, informó que se efectuaron más de 5,800 visitas a centros laborales, donde se detectaron pocos casos de acoso. Sin embargo, reconoció que la baja denuncia es un problema regional. “El acoso está tipificado en el Código Penal y será incluido en la reforma laboral. Además, avanzamos hacia la ratificación del convenio de la OIT”, puntualizó.

Olivares concluyó señalando que las reformas buscan modernizar el marco laboral y de seguridad social, garantizando mayor justicia y protección para los trabajadores dominicanos.