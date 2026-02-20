Worldwide Group escala con prudencia a liderazgo regional

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

“Nosotros sabemos que es lo que queremos, hacia donde vamos y cuales son los riesgos en que deseamos estar”, asegura Zanoni Selign, presidente de Worldwide Group, empresa dominicana aseguradora que también opera en Panamá.

En la entrevista “Hablan los Negocios” del periódico HOY, Selign, junto a Thomas Kessler, vicepresidente del Consejo Directivo de Worldwide Group, destacó que esa compañía escala con prudencia hacia el liderazgo regional.

Además, resaltó que la solidez de WorldWide Group, y filial WorldWide Seguros no puede analizarse sin considerar su estructura de propiedad y el respaldo de sus socios internacionales. Entre ellos, destacó la participación de la DEG (Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft), filial del banco alemán KfW Group, tras asegurar esa alianza proporciona un nivel de seguridad y solvencia que es difícil de igualar en el mercado local. Se considera que KfW es uno de los bancos de desarrollo más importantes y seguros del mundo. Al cierre de 2024, registró activos por 560.7 mil millones de euros y utilidades consolidadas de 1.6 mil millones de euros.

Sostuvo que la participación accionaria de esta entidad en WorldWide Group garantiza que la aseguradora opere bajo los más altos estándares internacionales de cumplimiento, transparencia y gestión de capital.

Dijo que ese respaldo permite a WorldWide acceder a contratos de reaseguro con empresas de primer nivel, asegurando que ante eventos de gran magnitud, la compañía tenga la capacidad financiera para responder sin dilación.

Recordó que el primer socio que tuvo la compañía fue el Banco BHD, el cual definió como un aliado estratégico en República Dominicana.

Indicó ha logrado posicionarse como un líder en el segmento de seguros de personas.

Mientras los seguros de vida colectivos siguen siendo los más contratados en términos absolutos. En el segmento de vida individual es el que presenta un crecimiento más acelerado, incrementándose en un 60.4% en el último período auditado. En este nicho específico, WorldWide Seguros ostenta la primera posición en el ranking de primas netas cobradas.

En el ramo de salud, WorldWide ha consolidado su posición al ofrecer acceso a una red global de centros médicos de prestigio.

La permanencia de la cartera, situada por encima del 90%, es un indicador clave de la satisfacción del cliente y la eficacia de la red de proveedores.

La empresa ha sido capaz de mantener esta cuota de mercado mediante la introducción de productos como "Income Protection", diseñado para proteger la estabilidad financiera familiar ante imprevistos médicos.

En el 2025, la empresa ha mantenido o mejorado sus calificaciones de riesgo, un logro significativo considerando las presiones inflacionarias sobre los costos médicos globales. Fitch Ratings elevó la calificación de fortaleza financiera de WorldWide Medical Assurance a AA-(pan) desde una posición previa de A+.

Primas

Worldwide Group maneja una cartera de prima de US$180 millones, de estos unos US$130 millones corresponden a seguro de salud y US$50 millones a seguros de vida. El número de asegurados asciende a 40,000.

Crecimiento

La mejora en las calificaciones crediticias por parte de Fitch Ratings y la reafirmación de la solidez por AM Best proporcionan la base necesaria para continuar su crecimiento regional en mercados como Guatemala, Paraguay y Bolivia.