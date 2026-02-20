In memorian: Enmanuel Castillo profesional honesto y capaz

Creado: Actualizado:

Al ocurrir el triste fallecimiento del entrañable amigo Manuel José Cabral publiqué en esta misma columna, en enero 24, 2025 el artículo titulado “In memorian Manuel José Cabral Tavares, académico por Vocación”.

Hoy, ante el lamentable final de la vida del también amigo entrañable Emmanuel Castillo, mis sentimientos de congoja me inducen a escribir el presente artículo. Para ilustrar debidamente al lector sobre Emmanuel, puedo relatar que nació en Bonao y, en 1968 se graduó de sociólogo en la reputada Universidad Católica de Chile; inmediatamente después de terminar sus estudios se incorporó al cuerpo docente de UCMM, impartiendo materias de Sociología en la incipiente carrera de Trabajo Social y continuó impartiendo la materia de su especialidad, la Sociología, en todas las carreras de UCMM. Cuando decidió descontinuar su actividad de profesor de tiempo completo con dedicación exclusiva a la enseñanza, Emmanuel fue nombrado como director ejecutivo de la progresista Asociación para el Desarrollo de Santiago (Apedi) en la cual desarrolló una labor exitosa cuyo legado consta en los anales de la institución.

Simultáneamente con su labor en Apedi, Emmanuel, junto al conocido y reputado comunicador Carlos Manuel Estrella, creó un programa televisivo de orientación ciudadana y además actuó como codirector de ese programa televisivo de amplia audiencia.

Cuando en 1982 fui nombrado director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) solicité a Emmanuel que me ofreciera sus valiosos servicios para poder enfrentar exitosamente la titánica tarea de administrar la que era en ese entonces la más importante empresa productiva del país contando con 60,000 empleados, el mayor número de personal dentro de todas las empresas públicas y privadas del país, solo superada por los militares de la nación.

La importancia estratégica del CEA se ponía de manifiesto, además, por ser el mayor generador de divisas del país.

Concretamente le solicité que me acompañara en esa gestión actuando como director de los programas sociales del CEA.

La eficiencia mostrada por Emmanuel en esas funciones se puso de manifiesto claramente ante la realidad de la trágica “poblada de abril 1984” en que todas las actividades productivas del país fueron paralizadas y que, según muchas versiones, hubo cientos y hasta miles de muertos en esa apocalíptica ocurrencia.

Contrariamente en el CEA las actividades productivas continuaron desarrollándose con toda normalidad.

Afortunadamente no hubo personas golpeadas o heridas, ni pérdidas humanas al controlar las protestas rutinariamente violentas características de los bateyes del CEA, pese a que ellos vivían amplios sectores de personas carenciadas materialmente. Por tanto allí se puso en evidencia la máxima que guió a mi gestión, “Paz Social y Armonía Productiva”.

Ese trascendental apoyo que me prestó Emmanuel en el tiempo más crítico de mi vida motivó que siempre le tuviera un profundo agradecimiento que le seguiré teniendo hasta el día de mi partida de este mundo.

En Santiago Emmanuel no solo fue docente y comunicador televisivo, sino que también fue director del periódico “La Información”, decano del periodismo de todo el Cibao.

Todos los opinadores válidos reconocen que Emmanuel revalorizó el grado de influencia de “La Información” como editorialista y divulgador de sabias e imparciales informaciones que daban pie a rememorar al inigualable Rafael Herrera, quien con su labor como editorialista y sabia línea informativa impartía sustanciosas orientaciones a toda la comunidad nacional con altura conceptual con independencia y sin defender intereses particulares sino siempre a favor del país como un todo.

La fecunda existencia de Enmanuel en Santiago determinó que esa sociedad por entero lo reconociera como un distinguido miembro de esa sociedad otorgándole el patronímico de santiaguero, la condición de Emmanuel como santiaguero se revalorizó al contraer nupcias con la licenciada Irina Lirio, cuyo conocido apellido identifica a personas con preeminencia en diversos sectores de Santiago.

Bajo la dirección de Emmanuel, “La Información” se potenció hasta alcanzar los períodos estelares de ese periódico cuando fue vocero de del nacionalismo contra la primera ocupación militar norteamericana.

Hacemos ruegos para que tus aportes sean recogidos aquí en la tierra como en el cielo.

¡Gracias, Emmanuel!