Sugerencias para Digesett

Hace algunos años que tuve la obligación de visitar “La Casa del Conductor” y vi en una pantalla frente a la sala de espera algunos mensajes impactantes con imágenes de accidentes reales por claras violaciones a las señales de tránsito y me pregunté por qué no los ponían en todos los canales de televisión en forma gratuita sabiendo que esos mensajes educativos en 10 a 30 segundos de transmisión no lesionarían sus ganancias con la condición de que si se oponen se podría hacer por decreto, al igual que se nombra a cualquier pelafustán para ganar cientos de miles de pesos del erario.

Ahora hay multas exageradas y los conductores que más violan las leyes corresponden al servicio público, poco instruidos, vehículos en mal estado y no soportan multas que habitualmente no pueden recaudar en uno o varios días de labor, convirtiéndose en víctimas del fatídico macuteo y entiendo que sería mejor 50 multas de 100 que una de 5000 pesos. Unos lo comentarían con 50 vecinos y los otros jamás echarían bendiciones a la Digesett.