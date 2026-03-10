WorldWide Seguros celebra por primera vez sus WorldWide Awards

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En una noche dedicada al reconocimiento y a la visión de crecimiento regional, WorldWide Seguros, filial de WorldWide Group, celebró por primera vez los WorldWide Awards en la ciudad de Santiago, reafirmando el rol estratégico de la Zona Norte dentro de los planes de expansión y desarrollo de la compañía.

Tradicionalmente celebrados en Santo Domingo, los WorldWide Awards son una premiación anual que reconoce la excelencia y el desempeño de la red de corredores de WorldWide Seguros.

En esta edición, la empresa decidió sumar a Santiago como sede del evento, con el objetivo de reconocer más de cerca a los principales productores de la Zona Norte y fortalecer la cercanía con esta región clave para el negocio.

El evento, realizado en el Hotel Santiago, reunió a corredores, aliados estratégicos y ejecutivos de WorldWide Seguros, destacando la relevancia de la Zona Norte. Esta decisión responde al desempeño sostenido de la región y al compromiso de WorldWide Seguros de mantener una relación cercana y activa con su red de productores en todo el país.

Durante el encuentro, Zanoni Selig, Chairman y fundador de WorldWide Group, presentó la visión estratégica de la empresa y reafirmó su compromiso con la Zona Norte. “Santiago y el Cibao entero es la región en donde vamos a poner más esfuerzos en crecer, en concordancia con el gran desarrollo que ha experimentado esta zona.”

Por su parte, Yamel Atieh, Country Manager de WorldWide Seguros, presentó las principales novedades de la empresa, incluyendo el lanzamiento de WorldWide Learning en Santiago y la presentación del nuevo Plan Security Plus y Distinction Plus.

Además, dio a conocer la estructura comercial y anunció a Alejandro Méndez como nuevo Director de Negocios de la Zona Norte, reforzando así el enfoque estratégico de la compañía en esta zona

Expresó: “Santiago y toda la Zona Norte es una pieza clave en nuestra estrategia 2026. Hemos fortalecido nuestro equipo local y estamos invirtiendo de manera decidida en la región. Con iniciativas como WorldWide Learning y la digitalización a través de WorldWide Express, consolidamos nuestra posición de liderazgo en Salud Internacional y Vida en la República Dominicana.”

Reconocimientos en los WorldWide Awards Santiago 2026

Durante la premiación, se reconoció el desempeño de los productores de la Zona Norte en los ramos de Seguros de Vida y Seguros de Salud Internacional, destacando su contribución al crecimiento y posicionamiento de WorldWide Seguros en la región.

El Top 10 Zona Norte estuvo encabezado por Macroseguros, seguido de P&P Corredores de Seguros y Jaime Bisonó & Asociados. Asimismo, fueron reconocidos Ramiro Lavin, Global B., Juan Álvarez, Bárbara Pereyra, Juan Hernández & Asociados, Hernández Curiel Corredores de Seguros y Delorvensa.

Con esta celebración, WorldWide Seguros reafirma su compromiso con el desarrollo regional, su red de productores y el crecimiento sostenible del sector asegurador, consolidando una estrategia basada en la cercanía, la excelencia y su expansión en la región.