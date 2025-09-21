Edeeste aclara que falla eléctrica en el AILA no es su responsabilidad

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) aclaró que la situación eléctrica registrada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) no está relacionada con la operación de esta distribuidora.

El servicio eléctrico del AILA no recae bajo la responsabilidad de Edeeste, por lo que cualquier inconveniente ocurrido en sus instalaciones obedece a situaciones internas del complejo aeroportuario.

Edeeste reitera que su sistema de distribución en la zona opera con normalidad y reafirma su compromiso de ofrecer un servicio confiable, transparente y apegado a los más altos estándares de calidad.