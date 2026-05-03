Un capitán de la FARD y una policía resultan heridos durante protestas en San Juan

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La Jefatura de la Policía Nacional informó que los incidentes ocurridos esta tarde entre un grupo de protestantes contra la explotación de la mina de oro Los Romeros en San Juan de la Maguana fue el resultado de una agresion a pedradas contra mujeres policías presentes en el lugar para evitar incidentes donde también fue herido un capitán de las Fuerzas Armadas

El capitán resultó herido.

Las pedradas fueron lanzadas a las mujeres policías en momento en que uno de los organizadores de la marcha incitaba a los presentes a entonar el himno nacional. Se está investigando para determinar si la agresion fue motorizada por personas infiltradas en la protesta.

La Policía Nacional dijo que no se utilizaron armas de fuego en el lugar y que solo hicieron uso de gases lacrimógenos y chorros de agua para evitar que continuaran las agresiones.

Además de los agentes heridos, también fueron rotos los cristales de una de los vehículos apostado en las inmediaciones de la Presa de Sabaneta, lugar escogido por los manifestantes realizar su protesta.

La Policía Nacional envió varios refuerzos a la zona de la protesta, previo a esta, con el propósito de proteger a los manifestantes e evitar incidentes que alteraran el orden público.