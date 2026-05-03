Luis Abinader anuncia apoyo a productores afectados por lluvias en la Línea Noroeste

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Montecristi.- El presidente Luis Abinader sostuvo este domingo un encuentro con productores arroz, banano y otros rubros de las provincias Dajabón, Montecristi y Valverde, a quienes prometió apoyo del Gobierno para enfrentar la situación dejada por las lluvias que en los últimos 40 días afectaron a todo el territorio nacional.

El mandatario dispuso que todas las instituciones gubernamentales apoyen a los afectados con mantenimiento de los caminos vecinales y créditos para continuar con la producción.

Sobre las inundaciones causadas por el río Yaque del Norte en el municipio Castañuelas, adelantó que se analiza entre el dragado y la construcción de un nuevo puente en la avenida 30 de Mayo sobre el afluente, para evitar futuras afectaciones por el desborde de la corriente del río en la demarcación.

Insistió en que la prioridad es trabajar para que no se inunden las comunidades y fincas de la zona.

Las recientes inundaciones, como consecuencia de las últimas lluvias caídas en gran parte del país, afectaron unas 2,000 tareas de arroz y banano en la Línea Noroeste, principalmente al Distrito Municipal Palo Verde.

Previo a la reunion, el jefe de Estado realizó un recorrido aéreo para observar la situación y verificar los embalses de las presas Guayubín, Hatillo, Monción y Taveras en compañía del director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), Olmedo Caba y el senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez.

Sobre ese particular resaltó el manejo dado por el INDHRI y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), lo que dijo, evitó mayores inundaciones y aumentar la generación eléctrica.

"Hemos manejado muy bien las presas, las cuales están generando más electricidad. Pasamos de 4 a 6 horas de generación de electricidad en el caso de las presas generadoras y también se ha vertido el agua de manera prudente, de tal manera que no que no cause mayores daños", expresó el gobernante.

Luego de contactar la situación del puente en Castañuelas, el presidente se acercó a un grupo de munícipes quienes le plantearon varias inquietudes a las cuales prometió dar el seguimiento y apoyo necesario para su solución.

En la reunión participaron Leissa Cruz, gobernadora; Bernado Aleman, senador; Johanny Martínez y Rosendy Polanco, diputados y los alcaldes Jesús Jerez, de San Fernando; Gregorio Reyes, de Palo Verde; Winston Álvarez, de Castañuelas; César Molina, de Guyubín y Virgilio Cruz, de las Matas de Santa Cruz.

También, Alfonso Antonio Rodríguez Toribio y Leopoldo Pascal Suero, de la Regional de Agricultura; Aquilino Castillo, de la Asociación de Arroceros; Julio César, del Proyecto la Cruz de Manzanillo; Miguel Ángel Sabala, Medio Ambiente; Narciso Castillo y Marcis José Rodríguez, Regional de Bioarroz, Sandy Muñoz, regidor; así como representantes de la Junta de Regantes del Noroeste.