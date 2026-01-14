Más de 400 excarcelaciones en Venezuela: ¿es real la cifra?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- El presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este martes que van más de 400 excarcelaciones de presos políticos, mientras ONG negaron que se esté produciendo un "número importante" de liberaciones, al señalar que el proceso está marcado por "dilaciones".

En una sesión del Parlamento, transmitida por el canal de Youtube ANTV, Rodríguez afirmó que "a la fecha van más de 400 personas excarceladas" contando desde unas primeras 160 liberaciones que ocurrieron el 23 de diciembre del 2024. Posteriormente, fuentes legislativas señalaron que se refería a diciembre de 2025.

Horas después, en un mensaje en Telegram, el funcionario reiteró que son "400 personas excarceladas" e insistió en que las primeras liberaciones tuvieron lugar a finales de 2024, "como un gesto -dijo- unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".

Según las cifras proporcionadas por Rodríguez y el Gobierno de Venezuela, se han liberado 160 personas en diciembre de 2024; 99 en Navidad de 2025; 88 en Año Nuevo también de 2025 y 116 anunciadas este lunes.

Eso supone que desde diciembre de 2024 se han excarcelado 463 presos y desde diciembre de 2025 han sido 303.

El diputado aseguró que las excarcelaciones continuarán como parte de un "gesto unilateral" del Gobierno de su hermana, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura del mandatario, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

Sin lista pública de excarcelados

Y aunque Rodríguez puso a disposición las "listas", todavía no se han hecho públicas, lo que ha dado pie a que ONG, activistas, familiares y partidos políticos cuestionen las cifras. La organización Foro Penal dice que ha verificado 56 excarcelaciones, mientras que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática reporta 76.

Por su parte, Provea -organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos- afirmó que "continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios", y que eso impide -indicó- la concreción de las liberaciones anunciadas desde el pasado jueves por el presidente del Parlamento.

Entretanto, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó que el Gobierno venezolano "siempre miente" y exigió una lista pública de excarcelados.

Liberación "inmediata" y "completa"

Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia -quien reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio- también denunciaron que "la liberación masiva" de presos "no se está llevando a cabo en los términos anunciados".

En un comunicado, señalaron que "la cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes, no se corresponde con la realidad", ya que "las organizaciones de derechos humanos sólo han podido verificar la de 56 personas" hasta ahora.

Machado y Urrutia denunciaron el maltrato que supone para los familiares y los encarcelados que "no se hayan publicado las listas de las personas que serán liberadas ni se haya notificado a los familiares sobre el proceso de excarcelación", por lo que "cientos de ellos permanecen en vigilia acampados frente a los centros de reclusión, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo".

Familiares mantienen vigilias

Cinco dólares por un colchón para pasar la noche a la intemperie, diez dólares por unas horas en una habitación con derecho a bañarse, entre 6 y 9 dólares por almuerzo -sin incluir el traslado-, son algunos de los gastos que se suman a la angustiante espera de familiares que aguardan por las excarcelaciones a las afueras de la cárcel El Rodeo (norte).

En la noche de hoy, familiares se congregaron nuevamente a las afueras de varias cárceles exigiendo la liberación de sus parientes, algo que también pidieron activistas venezolanos y allegados de presos políticos que se concentraron en la tarde de este martes en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.

"Tienen que decir la verdad referente a la cantidad de excarcelaciones", dijo a EFE Angélica Rodríguez a las afueras de El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y afirmó que los familiares se mantendrán en vigilia hasta que produzcan las liberaciones.

Rodríguez aseguró que su esposo, Óscar Aguillón -de nacionalidad colombiana y venezolana y detenido en 2020, según Foro Penal-, se encuentra "desaparecido" desde el pasado 31 de julio cuando fue traslado desde El Helicoide a otro centro de reclusión que aseguró desconocer.

Por su parte, desde El Rodeo I, Aurora Silva, esposa del activista político Freddy Superlano, aseguró que "no existe una lista real" de excarcelados y exigió que se cumpla el compromiso de las liberaciones de los presos políticos.

Foro Penal hasta el domingo computaba poco más de 800 presos políticos en Venezuela.