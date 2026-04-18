Más de 770 mil euros por un chaleco salvavidas de una superviviente del Titanic

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El chaleco salvavidas de una superviviente del transatlántico Titanic se vendió este sábado en una subasta en Inglaterra por 670.000 libras (770.500 euros), cifra que incluye la comisión del comprador, informó a EFE una portavoz de la casa de pujas.

El chaleco tenía un precio de salida de 350.000 libras (más de 402.000 euros) y se vendió en una puja que tuvo lugar en la casa Henry Aldridge & Son del condado de Wilshire, en el suroeste de Inglaterra.

La pieza, utilizada por la pasajera de primera clase Laura Mabel Francatelli cuando subió a bordo del bote salvavidas número 1, fue adquirida por un comprador de Estados Unidos que pujó por teléfono, pero cuya identidad no ha sido facilitada.

Se trata del único chaleco salvavidas de un superviviente del Titanic que se ha ofrecido en subasta, por lo que se esperaba que tuviera un gran interés entre los coleccionistas.

La prenda consta de doce bolsillos de lona rellenos de corcho y está autografiada por otros ocho de los supervivientes del bote, incluida la propia Francatelli. El chaleco estuvo en manos de la familia de la superviviente antes de ser adquirido por un coleccionista privado hace 20 años y expuesto en museos de EE.UU. y Europa.

La puja se celebró cuando se cumple más de un siglo del trágico episodio del Titanic durante la medianoche del 14 de abril de 1912, cuando el barco chocó contra un iceberg en el Atlántico norte y causó la muerte de 1.500 personas y unas 700 sobrevivieron.