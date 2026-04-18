Top 10 de las series y películas más populares de Netflix para este fin de semana

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Durante el fin de semana se han destacado series y películas en la plataforma de streaming Netflix que puedes maratonear ya sea solo o acompañado.

Prepara palomitas o tu snak favoritos y disfruta de las producciones más populares de Netflix en la República Dominicana.

Películas más populares en la República Dominicana

1- Fuga de hades 2

Fuga de Hades 2

El experto en seguridad Ray Breslin pone a prueba sus técnicas en una prisión de avanzada donde debe luchar por su vida y encontrar una forma de escapar.

2- 180

180

Un inesperado incidente deja a su hijo en un estado crítico, por lo que un enfurecido padre queda atrapado en un torbellino de emociones y un oscuro camino hacia la venganza.

3- Embestida

Embestida

Tras la inundación causada por un fuerte huracán, los residentes de un pueblo deben luchar por sobrevivir a las aguas llenas de tiburones hambrientos.

4- Compañeras de cuarto

Compañeras de cuarto

Devon, una tímida universitaria, le pide a Celeste, la chica popular, que sea su compañera de cuarto, sin imaginar que su amistad se convertirá en una guerra pasivo‑agresiva.

5-Space Jam: Una nueva era

La nueva era

Un legendario jugador de baloncesto se une a un icónico conejito y su equipo de dibujos animados para derrotar a un malvado escuadrón de IA en la cancha... y salvar a su familia.

Series más populares en la República Dominicana

1- Perfil falso

Perfil falso

Camila conoce a su príncipe azul a través de una aplicación de citas. Tras un idílico romance, planea darle una sorpresa..., pero termina atrapada en un falso paraíso.

2- Bandi

Bandi

Tras la muerte de su madre, un grupo de huérfanos de Martinica lucha por salir adelante, lo que lleva a algunos de ellos a delinquir para permanecer juntos.

3- Sanar, cocinar, amar

Sanar, cocinar, amar

Para salvar el restaurante de su madre, Luka —una chef ambiciosa— no tiene más remedio que trabajar con el talentoso pero inexperto Dennis. El único problema es que ella lo odia

4- Beauty in Black

Beauty

La vida de una bailarina exótica cambia cuando se cruza con la disfuncional familia que está detrás de un imperio de cosméticos y termina involucrada en una red ilegal.

5- Sabuesos

Sabuesos

Para enfrentarse a enemigos despiadados con sed de violencia, dos jóvenes boxeadores hacen equipo y arriesgan su vida para hacer justicia y proteger a sus seres queridos.