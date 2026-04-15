Aniversario del Titanic: qué pasó el día que el barco se hundió en el Atlántico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió en el Atlántico Norte tras chocar con un iceberg, causando la muerte de más de 1,500 personas y marcando una de las tragedias marítimas más recordadas de la historia. El naufragio ocurrió en plena madrugada, en un mar calmo y sin luna, lo que dificultó la visibilidad y selló el destino del “barco insumergible”.

El viaje inaugural

El Titanic zarpó de Southampton el 10 de abril de 1912, con escalas en Cherburgo (Francia) y Queenstown (Irlanda), rumbo a Nueva York. Era considerado el barco más grande y lujoso del mundo, con más de 2,200 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Su diseño y tecnología lo hacían parecer invulnerable, lo que alimentó la confianza de quienes viajaban en él.

La noche del desastre

La tragedia comenzó la noche del 14 de abril de 1912, a las 23:40 horas, cuando el Titanic chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte. El impacto abrió varias planchas del casco bajo la línea de flotación. Aunque el barco estaba diseñado para resistir la inundación de cuatro compartimentos, el agua penetró en cinco, condenando la nave.

Titanic

Condiciones fatales

El mar estaba extraordinariamente calmo y sin luna, lo que dificultó detectar el iceberg a tiempo. Además, el barco había recibido advertencias de hielo que no fueron atendidas con la urgencia necesaria. La escasez de botes salvavidas —solo para la mitad de los pasajeros— agravó la tragedia.

El hundimiento

Imágenes inéditas del Titanic se publican por el 25 aniversario

Tras el choque, el Titanic tardó cerca de 2 horas y 40 minutos en hundirse. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el barco desapareció bajo las aguas heladas del Atlántico. La temperatura del mar rondaba los -2 °C, lo que provocó que muchos sobrevivientes en el agua murieran de hipotermia en pocos minutos.

titanic

Víctimas y sobrevivientes

De las más de 2,200 personas a bordo, alrededor de 1,500 murieron y solo 712 sobrevivieron. Entre los pasajeros había millonarios, inmigrantes en busca de un futuro en América y tripulantes que cumplían su labor. La tragedia reveló profundas desigualdades: los pasajeros de primera clase tuvieron más acceso a los botes que los de tercera.

El hundimiento del Titanic generó un cambio radical en las normas de seguridad marítima. Se estableció la obligación de contar con botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros, sistemas de comunicación más eficientes y patrullajes de hielo en el Atlántico. La catástrofe se convirtió en símbolo de la fragilidad humana frente a la naturaleza y del exceso de confianza en la tecnología.