Actor Bruce Campbell, estrella de Evil Dead, revela que enfrenta un cáncer no curable: “Fue un shock para mí”

El actor Bruce Campbell, conocido por Ash, en las tres primeras películas de la saga Evil Dead, reveló que padece cáncer no curable una noticia que, según confesó, también fue un impacto para él.

En su publicación en la red social de X, el intérprete explicó que se trata de un tipo de cáncer “tratable”, pero no “curable”, aunque prefirió no ofrecer mayores detalles sobre su diagnóstico.

“Hola amigos, en estos días, cuando alguien tiene un problema de salud, se conoce como una ‘oportunidad’, así que vamos con eso: estoy teniendo uno de esos”, escribió. “También se le llama un tipo de cáncer que es ‘tratable’, no ‘curable’. Me disculpo si eso es un shock, también lo fue para mí”.

Campbell señaló que su situación de salud obligará a hacer ajustes en su agenda profesional. Indicó que las apariciones públicas, convenciones y compromisos laborales deberán pasar a un segundo plano mientras se somete al tratamiento.

“Estoy publicando esto porque profesionalmente algunas cosas tendrán que cambiar: las apariciones y el trabajo en general necesitan un segundo plano para el tratamiento”, explicó.

El actor aseguró que su objetivo es recuperarse lo suficiente durante el verano para poder promocionar su nueva película, Ertie & Emma, prevista para estrenarse en otoño.

Asimismo, informó que deberá cancelar varias convenciones programadas para este verano, una decisión que calificó como “un gran pesar”, debido a que las necesidades del tratamiento no siempre coinciden con las obligaciones profesionales.

Campbell dejó claro que no busca generar simpatía ni consejos médicos, sino adelantarse a posibles rumores o informaciones falsas.

“No estoy tratando de reclutar simpatía o consejo, solo quiero adelantarme a esta información en caso de que salga información falsa (lo que lo hará)”, expresó.

El actor cerró su mensaje con un tono optimista: “No teman, soy un viejo hijo de perra duro y tengo un gran apoyo, así que espero estar por aquí por un tiempo. Como siempre, sois los mayores fans del mundo y espero veros pronto”.