El actor Finnian Garbutt revela que su cáncer ha avanzado a etapas terminales: "Espero poder disfrutar tiempo con mi familia"

El actor Finnian Garbutt, de 28 años, reveló que se encuentra en las últimas etapas de su vida debido al cáncer que padece desde hace cuatro años.

La noticia la hizo pública a través de un emotivo comunicado en Instagram en el que explica su situación médica y personal.

Garbutt contó que durante el último mes ha sufrido dolor intenso en la espalda y la cadera. Recientemente, su equipo médico lo admitió para observaciones y exploraciones, las cuales confirmaron que la enfermedad ha progresado rápidamente en su cuerpo.

“Estoy poniendo esto ahí fuera porque es realmente difícil decírselo a la gente individualmente y espero que ahora sea al aire libre para poder disfrutar del tiempo con mi increíble familia y amigos”, escribió el actor.

En su mensaje, Finnian destacó los logros que ha alcanzado durante estos años: protagonizar 30 episodios de un programa de televisión, ser el protagonista de una película próxima a estrenarse, comprar su propia casa, casarse con su pareja y convertirse en padre de su hija.

El actor también agradeció el apoyo recibido por sus seguidores y allegados: “Gracias a todos los que se han acercado a lo largo de los años y nos han apoyado a mí y a mi familia. Si alguien quiere reunirse para tomar una pinta, un café o un poco de craic en general, por favor, póngase en contacto y podemos intentar que funcione”, finalizó.