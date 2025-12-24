Afirma “Naciones Unidas va camino a la irrelevancia"

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas, alertó en diálogo con EFE sobre la ausencia de la ONU en los principales conflictos del mundo, advirtió que el organismo sigue un camino de “creciente irrelevancia” y se posicionó como un potencial mediador y “constructor de puentes".

Grossi, de 64 años, fue presentado oficialmente como candidato el pasado 26 de noviembre por el Gobierno argentino y se perfila como un secretario general “imparcial pero no impotente ni indiferente”, con un abordaje más propositivo que declarativo y apoyado en su experiencia en la gestión de conflictos armados.

“Lo que vemos al analizar la vida internacional es que las Naciones Unidas están bastante, por no decir completamente, ausentes de la solución de cualquiera de los conflictos que puedas imaginar dentro del mapa global. En África, en Europa entre Rusia y Ucrania, en el sudeste asiático entre Camboya y Tailandia, no se la ve”, expresó el diplomático, que consideró que la ONU “no está cumpliendo a cabalidad el papel para el que fue creada".

Tras su asunción en 2019, y especialmente tras la invasión rusa en Ucrania a comienzos de 2022, Grossi ha reconvertido el cargo de director general de la OIEA en uno marcado por una fuerte presencia en el terreno. Uno de los pilares de su candidatura es su exitosa intervención para evitar un accidente nuclear en la planta ucraniana de Zaporiyia tras la ocupación rusa, para lo cual se trasladó hasta el sitio, logró instalar un equipo propio en la central y mantuvo diálogos con Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, alcanzando incluso dos ceses al fuego puntuales.

En base a su experiencia, Grossi enfatizó la necesidad de que la ONU “vuelva a las bases” y se centre en la resolución de conflictos Consultado sobre una potencial intervención de Estados Unidos en Venezuela, instó a “que el conflicto no se acentúe” y a “preservar la paz y la integridad territorial” del país caribeño, consideró que “es un caso donde Naciones Unidas podría tener un papel importante para encaminar un diálogo que hoy carece de una plataforma”.