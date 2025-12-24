Liga Montaño se corona en juvenil

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La liga Montaño se coronó campeona al derrotar 14-1 a Lajara Team en el Torneo de Béisbol Juvenil, organizado por la Asociación de Béisbol del Distrito Nacional (ABEDINA), en el play de la Media Naranja del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Luego de finalizado el partido que se jugó con la presencia de una gran fanaticada, el veterano dirigente Julián de León, presidente de la institución organizadora, hizo entrega del trofeo de campeón a los miembros del seleccionado de la liga Montaño,

“Felicito a los campeones de la liga Montaño, sub campeones de Lajara Team y demás equipos que vieron acción en esta categoría juvenil”, afirmó Julián De León tras premiar a los monarcas.

Agregó que con el finalizado torneo la asociación que presidente acaba de finalizar su amplio programa del 2025.