Ali Jameneí: Irán atacaría Tel Aviv, si EEUU lo agrede

Teherán.- EFE

Irán atacará Tel Aviv, a objetivos de Estados Unidos y a los países que lo apoyen si Washington lleva a cabo una intervención militar contra territorio iraní, afirmó este miércoles un asesor del líder supremo, Ali Jameneí.

“Cualquier acción militar estadounidense, de cualquier origen y a cualquier nivel, se considerará el inicio de una guerra y la respuesta será inmediata, integral y sin precedentes, dirigida contra el agresor, el corazón de Tel Aviv y todos los que lo apoyan”, dijo en X Ali Ali Shamkhani, asesor político y representante de Jameneí en el Consejo de Defensa del país persa.

Shamkhani, exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, aseguró por ello que “un ataque limitado es una ilusión”.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se encuentran en uno de sus puntos más altos en su historia tras el envío de una flota a Oriente Medio por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y las amenazas de intervenir militarmente en el país persa si no se presta a negociar.

El mandatario aseguró ayer que la flota de barcos que envió está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, al igual que en Venezuela, y dijo esperar que Irán se siente “pronto” a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo “justo y equitativo” para todas las partes y en el que no haya ”armas nucleares”. Teherán acusa a EEUU e Israel de las recientes protestas.