Presidente Irán da la bienvenida a cualquier proceso evite guerra

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Teherán.- EFE

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este martes que está listo para dar la bienvenida a cualquier proceso que conduzca a la paz y evite una guerra, en medio de las tensiones con Estados Unidos.

“La República Islámica de Irán siempre ha estado y está dispuesta a acoger, dentro del marco de las leyes internacionales y con la plena preservación y respeto de los derechos de la nación y el país, cualquier proceso que conduzca a la paz, la tranquilidad y la eliminación de conflictos y guerras”, dijo Pezeshkian en una conversación telefónica con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, informó la oficina presidencial iraní.

Al mismo tiempo, el mandatario iraní acusó a Estados Unidos y a Israel de ejercer presiones económicas, empezar la guerra de junio y apoyar las recientes protestas que han sacudido el país y en las que han muerto miles de personas, la mayoría manifestantes.

“Pensaron que podían convertir a Irán en Siria o Libia”, dijo Pezeshkian.